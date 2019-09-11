Представлены новые «умные» часы Apple Watch

Пятое поколение Apple Watch Series получило функцию AlwaysOn Display и два новых корпуса – керамический и титановый.

На презентации смартфонов были представлены и новые часы Apple Watch Series 5, которые внешне выглядят, как и Apple Watch Series 4, так как основные изменения произошли внутри.



Теперь часы поддерживают функцию постоянно активного экрана — AlwaysOn Display, и стоит отметить, что это самое важное изменение для пользователей.

Также компания для часов разработала новые ремешки и два новых корпуса — керамический и титановый, а еще остались алюминиевый и из нержавеющей стали.

Часы научили совершать звонки в экстренные службы, но эта функция будет работать столько в LTE версии, а она в России не продается.

Помимо этого, в новинке расширили возможности ориентирования для этого добавили цифровой компас и определение высоты над уровнем моря.

В продаже будут версии 40 и 44 мм. На российском рынке предложат только алюминиевые часы по цене 32 990 и 34 990 рублей соответственно. Продажи Apple Watch пятого поколения начнутся 20 сентября.