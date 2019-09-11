Представлены новые «умные» часы Apple Watch

Меню
Поиск

USD/RUB: 65.44 EUR/RUB: 72.3 BTC/USD: 10116

11 октября : среда

ТОП новости

Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Представлены новые «умные» часы Apple Watch

11.09.2019 13:09

Пятое поколение Apple Watch Series получило функцию AlwaysOn Display и два новых корпуса – керамический и титановый.
На презентации смартфонов были представлены и новые часы Apple Watch Series 5, которые внешне выглядят, как и Apple Watch Series 4, так как основные изменения произошли внутри.


Теперь часы поддерживают функцию постоянно активного экрана — AlwaysOn Display, и стоит отметить, что это самое важное изменение для пользователей.

Также компания для часов разработала новые ремешки и два новых корпуса — керамический и титановый, а еще остались алюминиевый и из нержавеющей стали.

Часы научили совершать звонки в экстренные службы, но эта функция будет работать столько в LTE версии, а она в России не продается.

Помимо этого, в новинке расширили возможности ориентирования для этого добавили цифровой компас и определение высоты над уровнем моря.

В продаже будут версии 40 и 44 мм. На российском рынке предложат только алюминиевые часы по цене  32 990 и 34 990 рублей соответственно. Продажи Apple Watch пятого поколения начнутся 20 сентября.

Просмотры:

Метки: , ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги