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Представлены новые смартфоны ZTE Axon 10 Pro и ZTE Axon 10 Pro 5G

07.05.2019 12:13

Первый показ ZTE Axon 10 Pro состоялся еще на выставке MWC 2019, а теперь аппарат официально представили в Китае.

На специальном мероприятии были названы все характеристики смартфона, а также цены и особенности.

Стоимость аппарата на уровне конкурента в лице Xiaomi Mi 9. В КНР новинку можно будет купить уже с 8 мая по цене от $473 за версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти.

Также предложат модификации смартфона с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ и 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти, а эти версии оценили в $547 и $621 соответственно.

ZTE Axon 10 Pro оснастили мощным процессором Snapdragon 855 и памятью Sandisk iNAND 8521, которая обеспечивает скорость чтения до 800 МБ/с, а скорость записи до 500 МБ/с.

Экран в аппарате 6,47-дюймовый с разрешением Full HD+. В его верхней части выполнен каплевидный вырез под 20 Мп фотодатчик.

По заявлению китайского производителя, дисплей занимает 92% всей площади экрана. Как и все современные китайские смартфоны Axon 10 Pro получил подэкранный сканер отпечатка пальца.

На задней панели смартфона расположена тройная камера с датчиками 48, 20 и 8 Мп. Еще ZTE Axon 10 Pro оснастили NFC модулем и батареей на 4000 мАч, которая поддерживает быструю зарядку QuickCharge 4+.

В смартфоне также есть стереофонические динамики. Для того, чтобы хоть как кто выделятся на фоне других подобных китайских флагманов в Axon 10 Pro использовали файловую систему F2FS, а она значительно быстрее работает, чем традиционная ext4.

Позже в продажу поступит Axon 10 Pro с 5G модемом. Эта модификация будет предлагаться в версиях 6/128 ГБ и 12/256 ГБ памяти, но их стоимость пока не объявлена.

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