Представлены новые смартфоны Samsung Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2

Южнокорейский производитель рассекретил новые смартфоны Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2.

Эти устройства предназначены для местного рынка, а по сути это модели Galaxy A20 и A20e.

Эти модели вышли на корейский рынок с задержкой по причине неготовности оператора Korea Telecom организовать их продажи.

Galaxy Wide 4 и Galaxy Jean 2 по характеристикам идентичны с Galaxy A20 и A20e и получили ценник в 215 и 255 долларов в эквиваленте минимум.

Напомним, в Galaxy A20 установили 6,4-дюймовый экран AMOLED Infinity-V, процессор Exynos 7884, батарею на 4 000 мАч, а для покупки он предлагается в версии 3/32 ГБ.

Младшая модель оснащена 5,8-дюймовым экраном IPS Infinity-V и имеет двойную камеру на 13 и 5 Мп.