Nokia выпустила два новых классических кнопочных телефона

HMD Global представила два новых кнопочных телефона Nokia 105 и Nokia 220, причем в последнем уже есть поддержка сетей пятого поколения.

Новая Nokia 105 теперь маркируется как модель 2019 года. В ней установили 1,7-дюймовый экран, батарею на 800 мАч и естественно фонарик.

Корпус новинки выполнен из поликарбоната, который способен выдержать удары и падения.

Не забыли в телефоне и про игры, которых предустановлено 6 шт.

В России Nokia 105 (2019) будет предлагаться в черном, синем и розовом цветах. Рекомендованная стоимость устройства — 13 евро. В продаже новая Nokia 105 появится в третьем квартале текущего года.



Модель Nokia 220 4G уже оснащена 2,4-дюймовым экраном и аккумулятором на 1200 мАч, более того с этого смартфона уже можно выходить в интернет и играть в «Змейку».

В Nokia 105 «Змейки» нет. Также в Nokia 220 4G встроено радио, которое может работать без подключения наушников.

В телефоне еще есть Bluetooth 4.2. Работает эта модель под управлением Feature OS.

Когда выйдет в продажу Nokia 220 4G пока неизвестно, но этот мобильный телефон можно будет купить за 39 евро.