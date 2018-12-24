Представлены два 8K-дисплея для планшетов

Сейчас про планшетные компьютеры уже многие забыли и как того они не развиваются — в них меняется только начинка, а вот дизайн и экраны остаются прежними.

Но компания Semiconductor Energy Laboratory решила задать новую планку в этом сегменте, а для этого они приготовили два экрана с разрешением 7680х4320 пикселей.

Одна матрица диагональю 8,3, вторая 13,3-дюйма. В них плотность пикселей достигает рекордных 1062ppi и 663ppi соответственно.

Для сравнения в iPad Pro ppi составляет 264 пикселя на дюйм. Новые экраны созданы по технологии CAAC-IGZO, которая позволяет создать матрицу с низким потребление энергии.

Также в компании сейчас ведут разработку складного дисплея, но пока он находится на стадии тестирования и не готов даже к ранним показам.