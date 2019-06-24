Представлено первое фото, созданное на 64-Мп камеру Realme24.06.2019 20:06
Ранее уже сообщалось, что новый смартфон Realme может стать первым в мире, который будет оснащен модулем в основной камере от Samsung.
Этот датчик имеет разрешение 64 Мп и носит название ISOCELL Bright GW1. Его южнокорейская компания представила еще весной и пока такой датчик не используется в смартфонах самой компании.
Между тем в Сети было представлено первое фото, созданное на 64-Мп камеру Realme. Источником фотографии выступил сам глава китайской Realme Мадхав Сэтх (Madhav Sheth).
Он опубликовал снимок на своей странице в Twitter. В сообщении к фото говорится о том, что новый смартфон является «убийцей флагманов», оснащенным 64-мегапиксельной камерой с 1/1,72-дюймовым сенсором.
Также было отмечено, что новинка будет представлена сначала на территории Индии, а затем дебютирует и на других рынка.
Бренд Realme дебютировал в России с тремя новыми смартфонами
Просмотры:Метки: Realme