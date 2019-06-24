Ранее уже сообщалось, что новый смартфон Realme может стать первым в мире, который будет оснащен модулем в основной камере от Samsung.



Этот датчик имеет разрешение 64 Мп и носит название ISOCELL Bright GW1. Его южнокорейская компания представила еще весной и пока такой датчик не используется в смартфонах самой компании.

Между тем в Сети было представлено первое фото, созданное на 64-Мп камеру Realme. Источником фотографии выступил сам глава китайской Realme Мадхав Сэтх (Madhav Sheth).

Он опубликовал снимок на своей странице в Twitter. В сообщении к фото говорится о том, что новый смартфон является «убийцей флагманов», оснащенным 64-мегапиксельной камерой с 1/1,72-дюймовым сенсором.

Также было отмечено, что новинка будет представлена сначала на территории Индии, а затем дебютирует и на других рынка.