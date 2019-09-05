Представлена современная версия 10-летней «раскладушки» Nokia 2720

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5 октября : четверг

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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Представлена современная версия 10-летней «раскладушки» Nokia 2720

05.09.2019 21:23

Представленная Nokia 2720 Flip является возрожденной популярной моделью Nokia 2720, которой в 2019 году исполнилось 10 лет.
Современная «раскладушка» уже не является обычным телефоном, так как в ней установили процессор Qualcomm 205, оперативной памяти 512 Мб, а также A-GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth и Wi-Fi с функцией раздачи интернета. Еще устройство работает с сетями2G, 3G, 4G.

В качестве операционной системы используется KaiOS. Эта ОС специально создана для кнопочных телефонов и для нее, как для смартфонов, разрабатываются приложения.

В Nokia 2720 Flip установили два экрана, где основной 2,8-дюйма и внешний на 1,3-дюйма. На последнем отображаются уведомление и время.

Телефон получил большие удобные кнопки, камеру на 2 Мп с фотовспышкой, слот для microSD до 32 ГБ и 4 ГБ собственной памяти. Батарея в телефоне на 1500 мАч.

В продажу Nokia 2720 Flip поступит в сентябре по цене 89 евро. Для покупки будут предложены версии в чёрном и сером цветах.

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