Представлена современная версия 10-летней «раскладушки» Nokia 2720

Представленная Nokia 2720 Flip является возрожденной популярной моделью Nokia 2720, которой в 2019 году исполнилось 10 лет.

Современная «раскладушка» уже не является обычным телефоном, так как в ней установили процессор Qualcomm 205, оперативной памяти 512 Мб, а также A-GPS, ГЛОНАСС, Bluetooth и Wi-Fi с функцией раздачи интернета. Еще устройство работает с сетями2G, 3G, 4G.

В качестве операционной системы используется KaiOS. Эта ОС специально создана для кнопочных телефонов и для нее, как для смартфонов, разрабатываются приложения.

В Nokia 2720 Flip установили два экрана, где основной 2,8-дюйма и внешний на 1,3-дюйма. На последнем отображаются уведомление и время.

Телефон получил большие удобные кнопки, камеру на 2 Мп с фотовспышкой, слот для microSD до 32 ГБ и 4 ГБ собственной памяти. Батарея в телефоне на 1500 мАч.

В продажу Nokia 2720 Flip поступит в сентябре по цене 89 евро. Для покупки будут предложены версии в чёрном и сером цветах.