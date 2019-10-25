Представлена самая маленькая в мире камера размером с песчинку

Технологии не стоят на месте и с каждым годом разработчикам удается делать камеры все меньше и совершеннее, но как правило все они рассчитаны на смартфоны, так как это один из самых крупных рынков в мире.

Но OmniVision удалось создать полноценную камеру, размеры которой менее миллиметра. Если быть точнее, то представленная камера по размерам сопоставима с песчинкой — ее размеры 0,575х0,575х0,232 мм.

Камера получила название OmniVision OV6948. В ней матрица с разрешением 40 тыс. пикселей и углом обзора 120 градусов.

Процессор в камере способен транслировать сигнал с минимальным искажением по проводу до 4 метров.

Представленная камера не будет использоваться в смартфонах, так как ее разработали для медицинской сферы.

Стоит отметить, что камера OmniVision OV6948 уже попала в Книгу рекордов Гиннесса.