Представлена клавиатура Keystone, которая определяет силу нажатия

На площадке коллективного сбора средств Kickstarter стартовал сбор средств на клавиатуру, в которой клавиши могут определять силу нажатия. Такая функция позволяет отказаться от кнопки Shift. Так при более сильном нажатии клавиатура понимает, что пользователь хочет поставить заглавную букву.

Сила нажатия клавиш также будет полезна и в игровом режиме, а также при работе с графическими редакторами.

Разработчиком клавиатуры стала компания Input Club, которая создала магнитные переключатели Silo, где вместо обычных контактов используется магнит.

Силу нажатия в клавиатуре Keystone определяет датчик Холла. По заявлению разработчиков, их клавиатура за счет магнитных переключателей Silo значительно долговечнее традиционных решений.

Внешне Keystone ничем не отличается от обычной клавиатуры с подсветкой. На Kickstarter по предзаказу Keystone стоит $149 за короткую версию и $179 за полноразмерную клавиатуру с RGB-подсветкой.

