Представлен умный дисплей Xiaomi Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8

Xiaomi с 18 декабря начнет продажи смарт-динамика с экраном. Новинка получила название Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8, и с ее помощью можно не только прослушивать музыку, но также управлять некоторыми «умными» устройствами.

Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 получил мощную акустическую систему, состоящую из трех динамиков диаметром 50,8 мм, несколько микрофонов и 8-дюймовый экран, на котором может отображаться разная информация и фотографии.

В панели дисплея еще встроена камера, которая нужна для видеозвонков на телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro, но эта функция начнет работать только в марте 2020 года.



Через смарт динамик с экраном можно управлять различными устройствами системы «умного» дома, при этом к новинке нельзя подключить дверные замки и камеры наблюдения.

Mi AI Touchscreen Speaker Pro 8 можно использовать в качестве будильника, цифровой фоторамки и для прослушивания музыки. В Китае новинку оценили в $85.