Представлен топовый смартфон Smartisan Nut Pro 3 с металлическим корпусом 

Презентация нового флагманского смартфона состоялась в Китае, а представила его малоизвестная компания Smartisan.



Smartisan представила топовый смартфон Nut Pro 3 с камерой на 48 Мп, оцененный в 412 долларов минимум.

Модель представляет собой 6,49-дюймовый смартфон с металлическим корпусом толщиной 7.8 мм. В дисплее аппарата, выполненного по технологии AMOLED, встроен сканер отпечатков пальцев.

На лицевой панели в каплевидном вырезе встроили 20-мегапиксельную камеру, а на задней панели располагается камера с четырьмя модулями, где главный Sony IMX586 имеет разрешение 48 Мп, а дополнительными стали датчики на 12, 8 и 2 Мп.

Среди возможностей камеры стоит отметить съемку Slow-Motion видео в 480fps. Работает устройство на процессоре Snapdragon 855 Plus, а за его автономность отвечает батарея на 4 000 мАч.

Smartisan Nut Pro 3 работает под управлением ОС Android с фирменной оболочкой Smartisan OS 7.0. Новый смартфон будет доступен в версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 412, 455 и 511 долларов.