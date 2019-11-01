Представлен топовый смартфон Smartisan Nut Pro 3 с металлическим корпусом 

Меню
Поиск

USD/RUB: 63.77 EUR/RUB: 71.19 BTC/USD: 9203.72

1 декабря : пятница

ТОП новости

Интервью

Иссык Куль - отдых с пользой

Впечатляющее своей красотой озеро Иссык Куль расположено на юге Киргизии, близко к границе с Казахстаном. Озеро окружено величественными горными хребтами, взобравшись на которые Вам откроется поистине незабываемая панорама "Горячего озера" 

Компания OnePlus не будет выпускать дешевые смартфоны

Самая сильная позиция у компании в Индии, где она лидер среди дорогих смартфонов.

Новый глава HTC назвал главные причины неудачи компании

Руководитель HTC намерен переориентировать компанию, и теперь некогда крупнейший производитель смартфонов будет работать на богатые регионы, стараясь вернутся в премиальный сегмент.

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен топовый смартфон Smartisan Nut Pro 3 с металлическим корпусом 

01.11.2019 18:26

Презентация нового флагманского смартфона состоялась в Китае, а представила его малоизвестная компания Smartisan.


Smartisan представила топовый смартфон Nut Pro 3 с камерой на 48 Мп, оцененный в 412 долларов минимум.

Модель представляет собой 6,49-дюймовый смартфон с металлическим корпусом толщиной 7.8 мм. В дисплее аппарата, выполненного по технологии AMOLED, встроен сканер отпечатков пальцев.

На лицевой панели в каплевидном вырезе встроили 20-мегапиксельную камеру, а на задней панели располагается камера с четырьмя модулями, где главный Sony IMX586 имеет разрешение 48 Мп, а дополнительными стали датчики на 12, 8 и 2 Мп.

Среди возможностей камеры стоит отметить съемку Slow-Motion видео в 480fps. Работает устройство на процессоре Snapdragon 855 Plus, а за его автономность отвечает батарея на 4 000 мАч.

Smartisan Nut Pro 3 работает под управлением ОС Android с фирменной оболочкой Smartisan OS 7.0. Новый смартфон будет доступен в версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ по цене 412, 455 и 511 долларов.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги