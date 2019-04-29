Представлен телевизор Samsung Sero с вертикальным экраном

Для молодежи телевизор уже давно не источник просмотра обычных телеканалов, ведь на современных панелях удобно запустить новый фильм или игру.

Также большинство моделей используется для просмотра интернет страниц. Учитывая последние тенденции компания Samsung выпустила новую панель Sero, которую можно использовать в горизонтальном и вертикальном режиме.

Для этого телевизор размещен на специальной подставке. 43-дюймовый дисплей телевизора получил разрешение 3840х2160 пикселей.

Для соединения со смартфоном в телевизоре установили NFC, а еще в новинке есть голосовой помощник Bixby и акустическая система мощностью 60 Вт.

В США телевизор Sero появится в мае по цене $1600.