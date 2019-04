Samsung Electronics сегодня 10 апреля провела презентацию нескольких своих моделей, среди которых и Samsung Galaxy A80, который ранее фигурировал в слухах как Galaxy A90.



Представлен смартфон Samsung Galaxy A80 с поворотной камерой, в котором располагается три модуля. Камера выдвигается из тыльной стороны и способна поворачиваться, когда выставлен режим селфи.

Разрешение камеры составляет 48 Мп, а как заявил производитель, с этим смартфоном можно создавать качественные и яркие фотографии не зависимо от времени суток.

Присутствующая 3D-камера будет работать не только во время режима съемки фото, но и для видео, где она будет автоматически определять расстояние до объектов.

Еще одним датчиком в камере стал 8-мегапиксельный ультраширокоугольный модуль. Его угол обзора составляет 123 градуса.

Говоря о других характеристиках новинки, то она имеет 6,7-дюймовый экран с разрешением 1080×2400 точек. Интересным в экране становится отсутствие вырезов и отверстий, также в нем встроен сканер отпечатков пальцев.

