Представлен смартфон Realme Q с Snapdragon 712 и 48-Мп камерой

Бренд Realme провел презентацию нового недорого смартфона, который имеет 48-мегапиксельную четверную камеру и оценен всего в 210 долларов.

Представлен смартфон Realme Q с Snapdragon 712, 48-Мп камерой и аккумулятором на 4035 мАч.

Новая модель имеет 6,3-дюймовый экран с разрешением Full HD+, а по сути она представляет собой перелицованную для индийского рынка модель Realme 5 Pro.

Но в отличие от последнего она обойдется дешевле, и базовая цена составляет 140 долларов за версию 4/64 ГБ.

Еще будет конфигурация 6/64 ГБ за 170 долларов, а топовый вариант 8/128 ГБ оценен в 210 долларов. Также стоит отметить, что батарея аппарата поддерживает 20-ватную зарядку.