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Представлен смартфон Oppo Reno с 10-кратным оптическим зумом

10.04.2019 19:34

Oppo представила свою новую серию смартфонов под общим именем Reno, на презентации было показано две версии аппаратов —  старшую и Standard Edition.
Oppo Reno больше всего покупателей должен привлечь основной камерой, так как она получила 10-кратный оптический зум и оптическую стабилизацию. Аппарат на рынке будет конкурировать с Huawei P30 Pro.


Производитель в смартфоне установил основной модуль на 48 Мп. В частности, используется датчик Sony IMX586 с диафрагмой F/1,7.

Во втором объективе камеры расположен 8 Мп фотомодуль с диафрагмой F/2,2. Третий – телеобъектив на 13 Мп, в котором, как и в основном модуле работает оптическая стабилизация. Фронтальная камера в смартфоне выдвижная 16 Мп.

В аппарате установлен экран с диагональю 6,65 дюйма. Его разрешение составляет 2340х1080 пикселей, а сам экран выполнен по технологии AMOLED и в нем установлен сканер отпечатка пальца.

Создана новинка на процессоре Qualcomm Snapdragon 855 с жидкостной системой охлаждения. Памяти в устройстве 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ постоянной памяти.

В Oppo Reno спереди дисплей закрывает закаленное стекло Gorilla Glass 6, а задняя панель смартфона тоже выполнена из стекла, тогда как сама рама создана из алюминиевого сплава серии 7000.

Размеры устройства 162х77,2х9,3 мм, вес 210 граммов. В аппарате установлена батарея емкостью 4065 мАч с поддержкой быстрой зарядки, а для этого компания разработала новую технологию VOOC 3.0.

Цены на Oppo Reno в Китае: версия с 6/128 ГБ будет стоить $595, модификация с 6/256 ГБ обойдется в $670, а самая топовая 8/256 ГБ получила ценник в $715.

Ближе к концу месяца Oppo представит Reno в Европе, где и назовут европейские цены и расскажут про версию Oppo Reno с поддержкой сетей пятого поколения.

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