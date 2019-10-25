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Представлен смартфон Moto G8 Play с тройной камерой и Helio P70

25.10.2019 17:04

Компания Motorola провела презентацию нового устройства, который уже скоро появится в продаже в Бразилии и выйдет на европейский рынок.
Новинка с названием Moto G8 Play получила всего два гигабайта оперативной памяти, а работает она на процессоре MediaTek Helio P70.

Встроенной памяти в новинке 32 ГБ, а вот аккумулятор имеет емкость 4 000 мАч.

Фронтальная камера в 6,2-дюймовом аппарате получила модуль на 8 Мп, а на задней панели имеется камера с датчиками на 13,8 и 2 Мп.

Еще стоит отметить в смартфоне наличие USB-C, при этом модуля NFC в новинке нет. На бразильском рынке Moto G8 Play оценили в 240 долларов. Предполагается, что в Европе он обойдется в 200 долларов.

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