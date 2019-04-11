Представлен складной смартфон Sharp, он выдержит 300 000 сгибаний

Компания Sharp на территории Японии провела официальный показ своего складного аппарата, серийное название которого пока не раскрывается.

Инновационный смартфон имеет 6,18-дюймовый экран с разрешением 3040 х 1440 точек, при этом он способен складываться, как внутрь корпуса, так и огибать его.

К тому же компания заявила, что представленный складной смартфон Sharp выдержит 300 000 сгибаний, что уже доказано тестами.

Прототип пока только способен складываться внутрь, при этом товарную версию компания обещает иную, где дисплей будет сгибаться в разные стороны. Никаких характеристик аппарата пока не приводят.