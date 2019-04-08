Представлен серийный смартфон-браслет Nubia Alpha

Предсердный Nubia Alpha уже показывали на выставке в 2019 году, а теперь в Китае прошла презентация серийной версии браслета с гибким экраном.

Nubia очень гордится своей разработкой, поэтому она ее позиционирует как премиальное устройство, которое объединяет в себе смартфон и фитнес-браслет.

При этом Nubia Alpha работает на устаревшей платформе Snapdragon Wear 2100, которой уже более трех лет. В аппарате также установили 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Гибкий экран браслета четырехдюймовый, а его разрешение 960х192 пикселей. Как заявили на презентации, дисплей защищён воды и его перед запуском в производство очень долго тестировали на сгибание, разгибание и скручивание.

В разработке гибкого экрана принимала участие компания Visionox, а она же по некоторым данным, ведет разработку гибкого экрана для смартфонов от компании Xiaomi.

За автономность в браслете отвечает встроенная батарея на 500 мАч и как сообщили представители китайской компании ее хватит на пару дней работы.

Что касается основных возможностей браслета Nubia Alpha, то у него есть камера, на которую можно делать снимки.

К тому же с браслета еще можно звонить, как со смартфона, при этом он способен работать и в паре со смартфоном.

В Китае браслет можно будет заказать по цене от $520. Это цена за обычную версию, но еще будет предложен вариант в корпусе с покрытием 18-каратным золотом, а его цена составит уже $670. Заказы на Nubia Alpha начинаются с 10 апреля.

