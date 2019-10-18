Представлен самый маленький ручной принтер

PrinCube будет полезен тем, кто хочет выделится, и наносить различные рисунки как говорится на ходу.

PrinCube нельзя назвать классический принтером, так как он не способен печатать документы, при этом его можно использовать для нанесения надписей и логотипов на разные поверхности.

Устройство полностью автономное. Оно весит всего 100 граммов и без труда поместится в сумку.

Принтер может печатать на бумаге, дереве, ткани и других поверхностях, включая кожу.

Рисунки и текс в принтер можно загрузить с компьютера или смартфона через беспроводное соединение.

Принтер хранит до 20 файлов, а одного заряда хватает до 6 часов. Для PrinCube нужно отдельно приобретать картриджи черный и цветной.

Отдельно картриджи будут стоить 29 долларов, а сам принтер обойдётся в 99 долларов.

PrinCube был представлен на площадке коллективного финансирования Indiegogo, где разработчики на принтер уже собрали 1,3 млн долларов из 10 запланированных. Поставки принтера покупателям начнутся в следующем месяце.

