Представлен Samsung Galaxy A8s с «дыркой» в экране и без 3,5 мм разъема

Скорее всего эпоха вырезов в экране закончилась и сегодня вслед за Honor компания Samsung показала свой первый смартфон с «дыркой» в экране.

Модель смартфона называется Galaxy A8s и в нем применили недавно представленный тип экрана Infinity-O.

Как оказалось это не только первое устройство компании с «дыркой» под фронтальную камеру, но также и первый смартфон без стандартного разъема для наушников.

Стоит отметить, что отверстие в дисплее достаточно большое. Помимо этого в Galaxy A8s достаточно большие рамки особенно нижняя.



В аппарате установлен 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей. Соотношение экрана 19,5:9.

«Сердцем» новинки стал процессор Snapdragon 710. Будет предложено две версии модели с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Основная камера в смартфоне 24 Мп, основная тройная с модулями: основной на 24 Мп (f/1.7), телеобъектив на 10 Мп с 2-кратным оптическим зумом и вспомогательный объектив на 5 Мп (f/2.2).

В смартфоне также установлен порт USB-C, сканер отпечатка пальца на тыльной стороне и батарея на 3300 мАч.

Работает Samsung Galaxy A8s на ОС Android 8.1 Oreo. В продажу смартфон поступит в черном, синем и зеленом цветах. Цены на устройство объявят 21 декабря.