Представлен Samsung Galaxy A8s с «дыркой» в экране и без 3,5 мм разъема

Меню
Поиск

USD/RUB: 68.01 EUR/RUB: 77.97 BTC/USD: 3998.98

24 : понедельник

ТОП новости

Интервью

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Татарстан запустил опытную зону сети 5G‍

В мероприятии, посвященном запуску сетей пятого поколения, принял участие глава республики Рустам Минниханов и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Колонка эксперта

Эксперты DisplayMate назвали дисплей iPhone XS Max лучшим в мире

Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

IPhone XS и XS Max легко разбиваются, но отлично работают под водой

Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

Неприятная ошибка приложения 0xc0000142 способна испортить настроение на весь день, а то и привести к невозможности нормально работать с компьютером. В данной статье мы разберемся, из-за чего она может появляться и как с ней справиться.

Статьи

Обзоры рынков

Представлен Samsung Galaxy A8s с «дыркой» в экране и без 3,5 мм разъема

10.12.2018 19:50

Скорее всего эпоха вырезов в экране закончилась и сегодня вслед за Honor компания Samsung показала свой первый смартфон с «дыркой» в экране.
Модель смартфона называется Galaxy A8s и в нем применили недавно представленный тип экрана Infinity-O.

Как оказалось это не только первое устройство компании с «дыркой» под фронтальную камеру, но также и первый смартфон без стандартного разъема для наушников.

Стоит отметить, что отверстие в дисплее достаточно большое. Помимо этого в Galaxy A8s достаточно большие рамки особенно нижняя.


В аппарате установлен 6,4-дюймовый экран с разрешением 2340х1080 пикселей. Соотношение экрана 19,5:9.

«Сердцем» новинки стал процессор Snapdragon 710. Будет предложено две версии модели с 6 или 8 ГБ оперативной и 128 ГБ внутренней памяти.

Основная камера в смартфоне 24 Мп, основная тройная с модулями: основной на 24 Мп (f/1.7), телеобъектив на 10 Мп с 2-кратным оптическим зумом и вспомогательный объектив на 5 Мп (f/2.2).

 

В смартфоне также установлен порт USB-C, сканер отпечатка пальца на тыльной стороне и батарея на 3300 мАч.

Работает Samsung Galaxy A8s на ОС Android 8.1 Oreo. В продажу смартфон поступит в черном, синем и зеленом цветах. Цены на устройство объявят 21 декабря.

Просмотры:

Метки: ,

Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги