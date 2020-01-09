Представлен первый в мире ноутбук с семью экранами Aurora 7

Пока новинка существует в качестве прототипа, который был разработан и анонсирован британской компанией Expanscape.

Разработчики свою новинку позиционируют как ноутбук, в котором имеет семь экранов. Для каких целей он создан не совсем понятно, но одно можно сказать точно – он явно нацелен на профессионалов.

В ноутбуке с названием Aurora 7 заявлен процессор Core i9-9900K и графические ускорители Nvidia GeForce RTX.

Два экрана получили диагональ 17,3 дюйма с разрешением 4К, а три имеют такой же размер, но разрешение Full HD. Еще три экрана будут 7-дюймовыми.

Никакие другие подробности о новинке не сообщают. Он был представлен в качестве концепта, а появится ли он в продаже пока неизвестно.