Представлен первый «умный» телевизор бренда Nokia

5 декабря в Индии состоялась презентация первых «умных» телевизоров под брендом Nokia.

Разработкой телевизоров, а также производством занимается индийская компания Flipkart, и она для своих продуктов использовала имя финской компании.

Сама Nokia к телевизорам отношения не имеет. Представленная модель получила экран диагональю 55 дюймов, его разрешение составляет 3840х2160 пикселей (4К).

Заявлена поддержка HDR 10, углы обзора 178 градусов, а также технология улучшения изображения Intelligent Dimming.

В основе телевизора лежит четырехядерный процессор на базе Cortex A53 с максимальной частотой 1 ГГц, графическая подсистема Mali 450MP4 GPU.

Памяти телевизору дали 2,25 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной, а работает он под управлением Android TV 9.0.

Новинку оснастили Bluetooth, Wi-Fi, а еще есть возможность подключения проводного интернета, три HDMI и два USB.

Также телевизор получил качественную акустическую систему JBL Audio с поддержкой Dolby Audio и DTS Trusurround.

В Индии телевизор будет предлагаться за $590.