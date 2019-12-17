Представлен первый смартфон на базе процессора Snapdragon 865

Представлен первый смартфон на базе процессора Snapdragon 86518.12.2019 00:17
Первым смартфоном с установленным процессором Snapdragon 865 стал новый аппарат компании ZTE.
Накануне состоялся анонс нового смартфона с названием Axon 10s Pro, который стал преемником модели Axon 10 Pro.
Флагманский аппарат поступит в продажу только в следующем году, однако презентацию его провели 17 декабря.
Новинка внешне мало чем отличается от предшественника, а ее главной особенностью стал как раз новый топовый процессор, которым в будущем году будут оснащены все флагманские устройства.
Чип представили в начале декабря и пока он считается самым мощным на рынке. Новый Axon 10s Pro получит поддержку работы в сетях пятого поколения, а еще в нем предложат память UFS 3.0.
Вместе с новым смартфоном компания анонсировала и новый интерфейс Z-Booster 2.0, позволяющий ускорять запуск приложений на 120% в сравнении с работой приложений на чистом Android.
Также стоит отметить и габариты нового смартфона, который получил звание самого тонкого аппарата с 5G.
Он весит 175 граммов, при этом толщина составляет 7,9 мм, а это меньше, чем у какого-либо другого аппарата этого сегмента.
Оценили новинку в три тысячи юаней, а в переводе на российский рубль ценник составит 26 тысяч.
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