Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark

Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark30.08.2019 16:36
Игровое подразделение Xiaomi — Black Shark пополнило свой ассортимент продукции новым аксессуаром.
Помимо игровых смартфонов и контролёров для них, Black Shark начала выпускать и портативные аккумуляторы.
Новинка под названием Black Shark Power Bank получила блок батарей общей емкостью 10 000 мАч и необычный для данного сегмента товаров дизайн.
В целом внешность Black Shark Power Bank полностью соответствует фирменному стилю компании.
Заявлено, что в Black Shark Power Bank смартфон Black Shark 2 Pro за полчаса зарядится от 0 до 47%.
Портативный аккумулятор получил два разъема USB-A и один USB-С, который как принимает, так и отдает заряд.
Отдача батареи 18 Вт, но для зарядки беспроводных наушников и других устройств без возможности быстрой зарядки, предусмотрен переключатель ограничивающий мощность.
Помимо этого, в Black Shark Power Bank встроили защиту от замыкания, перегрева и перегрузки. В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).
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