Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark

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Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

По его словам компания должна делать смартфоны с большой батареей, даже если это будет в ущерб толщине смартфона.

Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Эксперты предрекли трехкратный рост цен на смартфоны Apple

Именно ответная реакция властей Поднебесной и может стать причиной серьезного удорожания американских смартфонов.

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Одним из лучших показателей стала отражательная способность – 4,7%. В результате дисплей смартфона получил максимально возможный балл и оценку A+.

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Как известно, новинки получили защиту от влаги по стандарту IP68 и по этому параметру претензий к устройствам у специалистов не оказалось.

Huawei P20 Pro признан лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA

Смартфонов в ТОП-10 оказалось всего четыре и лучшим смартфоном 2018 года по версии EISA был признан Huawei P20 Pro.

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Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark

30.08.2019 16:36

Игровое подразделение Xiaomi — Black Shark пополнило свой ассортимент продукции новым аксессуаром.

Помимо игровых смартфонов и контролёров для них, Black Shark начала выпускать и портативные аккумуляторы.
Новинка под названием Black Shark Power Bank получила блок батарей общей емкостью 10 000 мАч и необычный для данного сегмента товаров дизайн.

В целом внешность Black Shark Power Bank полностью соответствует фирменному стилю компании.

Заявлено, что в Black Shark Power Bank смартфон Black Shark 2 Pro за полчаса зарядится от 0 до 47%.

Портативный аккумулятор получил два разъема USB-A и один USB-С, который как принимает, так и отдает заряд.

Отдача батареи 18 Вт, но для зарядки беспроводных наушников и других устройств без возможности быстрой зарядки, предусмотрен переключатель ограничивающий мощность.

Помимо этого, в Black Shark Power Bank встроили защиту от замыкания, перегрева и перегрузки. В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).

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