Представлен первый портативный аккумулятор от Black Shark

Игровое подразделение Xiaomi — Black Shark пополнило свой ассортимент продукции новым аксессуаром.

Помимо игровых смартфонов и контролёров для них, Black Shark начала выпускать и портативные аккумуляторы.

Новинка под названием Black Shark Power Bank получила блок батарей общей емкостью 10 000 мАч и необычный для данного сегмента товаров дизайн.

В целом внешность Black Shark Power Bank полностью соответствует фирменному стилю компании.

Заявлено, что в Black Shark Power Bank смартфон Black Shark 2 Pro за полчаса зарядится от 0 до 47%.

Портативный аккумулятор получил два разъема USB-A и один USB-С, который как принимает, так и отдает заряд.

Отдача батареи 18 Вт, но для зарядки беспроводных наушников и других устройств без возможности быстрой зарядки, предусмотрен переключатель ограничивающий мощность.

Помимо этого, в Black Shark Power Bank встроили защиту от замыкания, перегрева и перегрузки. В Китае новый портативный аккумулятор предлагается за 17 долларов (1 100 рублей).