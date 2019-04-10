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Представлен OPPO Reno Standard Edition с экраном Full HD+ и 48-Мп камерой

10.04.2019 19:31

На презентации Oppo Reno была представлена более доступная версия смартфона плод названием Oppo Reno Standard Edition. Этот аппарат получил более дешевый процессор и проще камеры.
В этом смартфоне уже установили 6,4-дюймовый дисплей, который как и старшая версия оснащен сканером отпечатка пальца и защищен стеклом Gorilla Glass 6.

На тыльной стороне смартфона 48 Мп основная камера и 5 Мп вспомогательная, причем в этом варианте нет оптической стабилизации.

Фронтальная камера в устройстве тоже выдвижная с 16 Мп модулем. Процессор в смартфоне не флагманский, но достаточно производительный — Snapdragon 710.

 

Размеры Oppo Reno Standard Edition 156,6х74,3х9 мм, вес 185 граммов. Батарея емкостью 3765 мАч, причем она тоже поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0.

В Китае младшая версия Reno Standard Edition будет стоит $445 за версию 6/126, а модификации 6/256 и 8/256 ГБ обойдутся в $490 и $535 соответственно.

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