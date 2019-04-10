Представлен OPPO Reno Standard Edition с экраном Full HD+ и 48-Мп камерой

Представлен OPPO Reno Standard Edition с экраном Full HD+ и 48-Мп камерой10.04.2019 19:31
На презентации Oppo Reno была представлена более доступная версия смартфона плод названием Oppo Reno Standard Edition. Этот аппарат получил более дешевый процессор и проще камеры.
В этом смартфоне уже установили 6,4-дюймовый дисплей, который как и старшая версия оснащен сканером отпечатка пальца и защищен стеклом Gorilla Glass 6.
На тыльной стороне смартфона 48 Мп основная камера и 5 Мп вспомогательная, причем в этом варианте нет оптической стабилизации.
Фронтальная камера в устройстве тоже выдвижная с 16 Мп модулем. Процессор в смартфоне не флагманский, но достаточно производительный — Snapdragon 710.
Размеры Oppo Reno Standard Edition 156,6х74,3х9 мм, вес 185 граммов. Батарея емкостью 3765 мАч, причем она тоже поддерживает быструю зарядку VOOC 3.0.
В Китае младшая версия Reno Standard Edition будет стоит $445 за версию 6/126, а модификации 6/256 и 8/256 ГБ обойдутся в $490 и $535 соответственно.
Представлен смартфон Oppo Reno с 10-кратным оптическим зумом
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