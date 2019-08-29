Представлен обновленный ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition

Redmi на одном мероприятии представила не только смартфоны, но и первый свой телевизор, а также и обновленный ноутбук RedmiBook 14 Enhanced Edition.

В этой модели теперь устанавливаются процессоры Intel Core 10-го поколения.

В самой старшей версии 14-дюймового ноутбука в основе лежит чип Intel Core i7-10510U и 8 ГБ оперативной памяти, а также SSD накопитель на 512 ГБ. Цена такой модификации 697 долларов.

Также в Китае будет предлагаться версия с Intel Core i5-10210U, 8 ГБ ОЗУ и SSD на 256 ГБ, которую оценили в 558 долларов.

Такая же версия будет и с 512 ГБ памяти, но она в магазине появится за 628 долларов.