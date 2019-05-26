Представлен новый восьмиядерный процессор Intel Core i9-9900KS

Год назад компания показала восьмиядерный чип, который работает на частоте 5 ГГц, но тогда использовалась жидкостная система охлаждения с минусовой температурой.

Теперь компания демонстрирует восьмиядерный Core i9-9900KS, способный работать на частоте 5 ГГц как во время одноядерного режима, так и многоядерного.

Новый чип можно будет установить на те же материнские платы, что и Core i9-9900K.

В новом процессоре встроено графическое ядро Graphics 630, а для работы процессора нужна замкнутая жидкостная система охлаждения.

Все характеристики Core i9-9900KS и его цены пока не озвучили, но возможно это сделают на выставке Computex 2019, которая начнет работать 28 мая 2019 года.