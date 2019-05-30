Представлен новый трейлер Death Stranding и названа дата выхода игры

Буквально вчера стало известно, какие бонусы получит игрок при заказе игры Death Stranding, а позже компания Sony и Kojima Production показали новый трейлер игры и назвали ее дату продаж.

В продажу долгожданная Death Stranding поступит 8 ноября 2019 года. В новом трейлере все события сопровождаются музыкой Apocalyptica.

В нем показали немного игрового процесса и взаимодействия с различными инструментами и транспортом.

Также было много времени уделено персонажам второго плана, роли которых исполняют Леа Сэйду, Мадс Миккельсен и Трой Бейкер.

Стоит отметить, что несмотря на очередной трейлер для многих игра до сих пор остается интригующей и в ней пока много чего непонятно.