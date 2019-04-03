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Интервью

Интервью с Андреем Грачёвым, официальным представителем криптовалютной биржи Huobi Russia

Андрей Викторович Грачёв – официальный представитель криптовалютной биржи Huobi на территории Российской Федерации и вице-президент РАКИБ (Российская Ассоциация Криптобизнеса и Блокчейн).

Экс-маркетолог Apple сказал, чего не хватает в новых iPhone XS и iPhone XS Max

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Эксперты назвали самые безопасные в мире‍ смартфоны

В разговоре с MarketWatch аналитик Джессик Ортег рассказал про надежные смартфоны.

Никифоров в Иннополисе займется разработкой в области блокчейна и ИИ

Первые результаты работы новых компаний должны появится через год или два.

Facebook продолжит сбор данных о своих пользователях и пользователях WhatsApp

В письме Цукерберг отметил, что все пользователи открыто предупреждены, что компания собирает данные.

Колонка эксперта

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Компания Apple к 2020 году займет только 10% рынка «умных» колонок

Основным рынком для «умных» колонок останется США, который в этом году может занять 64% рынка.

Ошибка при запуске приложения 0xc0000142

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Представлен новый смартфон Sharp Aquos Zero на SoC Snapdragon 845

03.04.2019 23:56

Sharp собственными силами не ведет разработку смартфонов. Их проектированием и выпуском занимается давний партнер Apple компания Foxconn.
В этот раз новинкой стала мощная модель Aquos Zero с 6,2-дюймовым экраном с разрешением 2992х1440 пикселей.

Разработали аппарат на базе прошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630 и модемом Snapdragon X20 LTE. Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ, постоянной 128 ГБ.

Стоит отметить, что в Sharp не стали следовать модным тенденциям с установкой нескольких камер.

В смартфоне одинарная камера с фотодатчиком на 22,6 Мп. Ниже основной камеры расположен обычный сканер отпечатка пальца.

Батарея в Aquos Zero на 3130 мАч. В смартфоне также установили Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС.

Про NFC ничего не сообщается, также неизвестно, какой в смартфоне разъем для зарядки и есть ли 3,5 мм разъем для наушников. За цену производитель тоже ничего не сообщил.

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