Представлен новый смартфон Sharp Aquos Zero на SoC Snapdragon 845

Sharp собственными силами не ведет разработку смартфонов. Их проектированием и выпуском занимается давний партнер Apple компания Foxconn.

В этот раз новинкой стала мощная модель Aquos Zero с 6,2-дюймовым экраном с разрешением 2992х1440 пикселей.

Разработали аппарат на базе прошлогоднего флагманского процессора Snapdragon 845 с графическим ускорителем Adreno 630 и модемом Snapdragon X20 LTE. Оперативной памяти в смартфоне 6 ГБ, постоянной 128 ГБ.

Стоит отметить, что в Sharp не стали следовать модным тенденциям с установкой нескольких камер.

В смартфоне одинарная камера с фотодатчиком на 22,6 Мп. Ниже основной камеры расположен обычный сканер отпечатка пальца.

Батарея в Aquos Zero на 3130 мАч. В смартфоне также установили Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS/ГЛОНАСС.

Про NFC ничего не сообщается, также неизвестно, какой в смартфоне разъем для зарядки и есть ли 3,5 мм разъем для наушников. За цену производитель тоже ничего не сообщил.