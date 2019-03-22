Представлен новый интеллектуальный пылесос Dyson V11

Dyson на мировом рынке всегда считалась передовой компанией в области уборки.

Ее пылесосы уже неоднократно доказывали свою эффективность в независимых тестах и сейчас британская компания снова показывает самый передовой беспроводной пылесос для дома.

Модель Dyson V11 стала самой мощный в линейке. Так, в нем установили динамический датчик нагрузки, который автоматически определяет поверхность и регулирует мощность всасывания.

Это позволяет значительно продлить время работы устройства от одного заряда. В целом щётка пылесоса совершает до 60 оборотов в секунду, а это обеспечивает оптимальную оборку на разных поверхностях, включая ковер с высоким ворсом.



Как заявляет производитель, в модели V11 мощность в сравнении с Cyclone V10 увеличена на 20%.

В портативном пылесосе встроили небольшой дисплей, на котором видна вся самая важная информация, уровень заряда батареи, напоминание о чистке фильтра, и даже поломках.

Dyson V11 на российском рынке предлагается за 52 990 рублей.

