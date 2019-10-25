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Представлен необычный смартфон Hisense A5 черно-белым экранном

25.10.2019 23:40

Экраны e-Ink обычно не применяют в смартфонах, а если устанавливают, но только в качестве дополнительного дисплея, как делали производители Yotaphone.
При этом компания Hisense рискнула выпустить аппарат Hisense A5, в котором дисплей, основанный на электронных чернилах, является основным.

С таким экраном можно сразу забыть про просмотр видео и фотографий, так как пиксели e-Ink не способны быстро работать.

При этом они потребляют очень мало энергии, и легко читаются на ярком солнце. Смартфон Hisense A5 больше ориентирован на любителей чтения книг и прослушивания музыки.

Аппарат получил HiFi-чип ES9318 и процессор Snapdragon 439.

Дисплей в смартфоне диагональю 5,84 дюйма с разрешением 1440х720 пикселей. Батарея в смартфоне на 4000 мАч, оперативной памяти 4 ГБ, постоянной памяти 32 или 64 ГБ в зависимости от версии.

Когда Hisense A5 поступит в продажу не сообщается, также пока неизвестно сколько смартфон будет стоить.

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