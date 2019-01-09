Представлен мощный игровой ноутбук Gigabyte Aero 15 с ИИ

Gigabyte на выставку CES привезла мощный ноутбук Aero 15 с искусственным интеллектом (ИИ). Это обновленная модель, которая получила не только ИИ, но также и самое передовое «железо».

В Aero 15 установили новую GeForce RTX и Core i9, причем будет предлагаться несколько вариантов ноутбука, которые будут отличатся процессорами — Core i7-8750H или Core i9-8950HK, а также графическими ускорителями — RTX 2070 или RTX 2080.

Будут предлагаться и разные экраны — Full HD и 4K UHD, причем в последнем частота обновления уже составит 144 Гц.



Оперативной памяти предложат от 8 до 32 ГБ. Что касается ИИ, то его задача оптимизировать настройки ноутбука под конкретные задачи.

Для работы искусственного интеллекта используется Microsoft Azure AI. В продажу мощный Gigabyte Aero 15 поступит по цене от $2200.