Представлен концепт «самого универсального в мире смартфона»

Некоторые производители смартфонов стараются быть индивидуальными, внедряя в свои устройства что-то новое.

Речь ведется не только о дизайне, но и технических решениях, таких как выдвижные камеры, вырезы в экранах и даже отверстия в них.

Но авторитетный инсайдер Ice Universe решил показать смартфон, в котором есть все, что нравится людям. Так, появился рендер аппарата, в котором совместили все современные «фишки».

В нем есть выдвижные и поворотные камеры, вырезы и «дырки» в дисплей, сканеры отпечатков пальца и даже физическая выдвижная клавиатура.

В итоге получился смартфон, который удовлетворяет все потребности требовательного пользователя. Между тем в Сети такой аппарат назвали самым универсальным в мире.

I designed a universal smartphone, including: forehead, chin, Notch, water droplets, Hole, iris, 3D structured light, ToF, optical fingerprint, ultrasonic fingerprint, capacitive fingerprint, lifting rotary camera, top lift camera, physical keyboard, etc. To meet all your needs. pic.twitter.com/ImJMF25XPb

— Ice universe (@UniverseIce) 7 апреля 2019 г.