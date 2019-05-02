Представлен концепт гибридного Mac-iPad с большим складным экраном

Представлен концепт гибридного Mac-iPad с большим складным экраном02.05.2019 15:23
Независимые дизайнеры решили продемонстрировать концепт нового продукта от американской компании.
Новинку решили представить дизайнеры из Luna Display. Новый продукт представляет собой гибридный Mac-iPad, в котором есть большой экран, способный складываться.
Mac-iPad по задумке дизайнеров способен работать в нескольких режимах, а его экран способен распознавать как касание пальцев, так и стилус.
По сути на изображениях представили моноблок, ноутбук и большой планшет в одном устройстве.
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