Представлен концепт гибридного Mac-iPad с большим складным экраном

Независимые дизайнеры решили продемонстрировать концепт нового продукта от американской компании.

Новинку решили представить дизайнеры из Luna Display. Новый продукт представляет собой гибридный Mac-iPad, в котором есть большой экран, способный складываться.

Mac-iPad по задумке дизайнеров способен работать в нескольких режимах, а его экран способен распознавать как касание пальцев, так и стилус.

По сути на изображениях представили моноблок, ноутбук и большой планшет в одном устройстве.