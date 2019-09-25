Представлен кнопочный телефон Mudita Pure с экраном e-ink за 20 тыс. рублей

Для тех, кому надоел смартфон, при этом хочется быть постоянно на связи, разработчики из Mudita создали кнопочный аппарат с черно-белым экраном.

Приобрести Mudita Pure можно на Kickstarter. Проект на этой площадке успешно стартовал, ведь из 100 тыс. долларов разработки уже получили 165 тыс. долларов.

Mudita Pure выполнен в белом цвете с круглыми кнопками и экраном на электронных чернилах. Цена такого устройства по предзаказу составляет $295 (около 20 тыс. рублей).

С чем связана такая высокая цена за столь простой телефон неизвестно. В устройстве установили съёмный аккумулятор и динамик от Harman.

Есть поддержка двух SIM-карт и боковой механический переключатель для активации беззвучного режима. Поставки Mudita Pure запланированы на апрель 2020 года.

