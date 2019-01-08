Представлен игровой монитор Razer Raptor с разрешением 2560х1440

Razer на CES 2019 привезла новый концептуальный игровой монитор, который в будущем должен получить серийное продолжение, причем в компании обещают, что он будет стоить около $700.

Монитор получил название Raptor, а его 27-дюймовая панель обладает разрешением 2560х1440 пикселей. Ее выполнили по IPS технологии и нанесли антибликовое покрытие.

Время отклика матрицы 1 мс, а частота обновления 144 Гц. Причем есть поддержка HDR400. Но стоит учесть, что это характеристики концепта, тогда как в серийном мониторе они могут быть иными.



В первую очередь Razer Raptor привлекает своим внешним видом, причем не только спереди, но и сзади.

Рамки вокруг экрана в мониторе всего 2,3 мм, а в подставке реализована фирменная подсветка, которой можно управлять через Razer Synapse 3.

На тыльной стороне монитора тоже применено нестандартное решение, а именно светящиеся плоские провода подключения зеленого цвета.

Причем в компании предлагают использовать фирменные провода, которые поддерживают HDMI, DisplayPort, USB-C и USB-A. Шнур питания также светится зеленым и подключается к одной системе с другими проводами.



Монитор от Razer способен выводить картинку в картинке, поэтому к устройству можно подключить два устройства, а через USB-C можно выводить изображение смартфона Razer Phone 2 на монитор и использовать его как игровую консоль, предварительно подключив к смартфону мышь и клавиатуру.