Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать

Компания DJI провела презентацию своего нового дрона, сообщения о котором появлялись задолго до презентации.



Новинка получила название DJI Mavic Mini, а его особенностью становится расширенная комплектация и тот факт, что он не требует регистрации.

Дело в том, что новинка имеет вес 250 г, а это для многих может стать ключевым при выборе дрона. DJI Mavic Mini оценили в 400 долларов.

За 500 долларов он будет предлагаться с комплектом Fly More, где помимо дрона, пульта, аккумулятора и дополнительного набора лопастей (обычный комплект) предложат два дополнительных аккумулятора, сумку, три комплекта лопастей и защиту для них, а также контролер.

Размеры дрона следующие: 140 х 82 х 57 мм в сложенном состоянии и 245 х 290 х 55 мм в разложенном с лопастями.

Производитель заявляет, что на одном заряде аккумулятора DJI Mavic Mini проработает 30 минут. Его максимальная скорость составляет 47 км/ч, высота – 3 км, а его 12-мегапиксельная камера закреплена на трёхсоном стабилизаторе.