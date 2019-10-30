Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать

Представлен дрон DJI Mavic Mini, который не нужно регистрировать30.10.2019 21:08
Компания DJI провела презентацию своего нового дрона, сообщения о котором появлялись задолго до презентации.
Новинка получила название DJI Mavic Mini, а его особенностью становится расширенная комплектация и тот факт, что он не требует регистрации.
Дело в том, что новинка имеет вес 250 г, а это для многих может стать ключевым при выборе дрона. DJI Mavic Mini оценили в 400 долларов.
За 500 долларов он будет предлагаться с комплектом Fly More, где помимо дрона, пульта, аккумулятора и дополнительного набора лопастей (обычный комплект) предложат два дополнительных аккумулятора, сумку, три комплекта лопастей и защиту для них, а также контролер.
Размеры дрона следующие: 140 х 82 х 57 мм в сложенном состоянии и 245 х 290 х 55 мм в разложенном с лопастями.
Производитель заявляет, что на одном заряде аккумулятора DJI Mavic Mini проработает 30 минут. Его максимальная скорость составляет 47 км/ч, высота – 3 км, а его 12-мегапиксельная камера закреплена на трёхсоном стабилизаторе.
Просмотры:Метки: DJI, DJI Mavic Mini