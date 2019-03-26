Представлен бюджетный смартфон Blackview A60 за 4 000 рублей

В линейке смартфонов Blackview появился новый аппарат начального уровня. Новинка под названием Blackview A60 работает под управлением Android 8.1 Oreo Go Edition и такую облегченную версию установили в устройстве не просто так. Аппарат получил всего 1 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти.

По современным меркам это минимум для нормальной работы смартфона. Процессор в Blackview A60 самый дешевый, а это MediaTek MT6580, который даже не поддерживает работы в сетях четвертого поколения.

Батарея в смартфоне на 4080 мАч. Приятным бонусом в бюджетном смартфоне стал экран, ведь его диагональ составляет 6-дюймов и разрешение 1280х600 пикселей, причем в его верхней части каплевидный вырез под фронтальную 5 Мп камеру.

Основная камера в устройстве 13+0,3 Мп. Цена Blackview A60 составляет около 4 000 тыс. руб.