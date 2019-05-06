Представитель Xiaomi рассказал, как можно сушить утопленный смартфон

Топ-менеджер Xiaomi рассказал как можно спасти утопленный смартфон. По его словам он лично проверил метод сушки аппарата после попадания в него воды.

Представитель Xiaomi случайно утопил свой Mi 9 и ему удалось его восстановить без сушки на рисе.

Многие слышали, что побывавший в воде телефон нужно положить в рис, и он через некоторое время заберет на себя влагу и возможно после этого смартфон заработает.

У топ-менеджер Xiaomi риса не оказалось рядом, а после воды часть сенсора на экране уже отказалась работать.

Поэтому он положил смартфон на солнце и включил на нем музыку. От вибрации динамика произошла принудительная вентиляция смартфона, и сенсор восстановился.