Представитель Xiaomi подтвердил в Mi Mix 4 супер-телеобъектив

Представитель Xiaomi Ван Тен Томас в переписке с пользователями в соцсети Weibo ответил на ряд вопросов по поводу будущих продуктов компании.

В частности пользователи спросили, будет ли в смартфоне Xiaomi Mi Mix 4 установлен супер-телеобъектив.

В ответе Ван Тен Томас заявил, что по его информации во флагманском смартфоне действительно намерены установить такой объектив.

Ранее в Xiaomi сообщали, что Mi Mix 4 получит камеру на 64 Мп с датчиком Samsung ISOCELL Bright GW1.

Также в устройстве будет 5 или 10-кратный оптический зум. Еще ожидается, что смартфон получит новейший процессор Snapdragon 855 Plus.