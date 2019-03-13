В Microsoft рассказали о работе над своим квантовым компьютером

Квантовые компьютеры для ученых откроют новые возможности и как считают в Microsoft, создание такой вычислительной системы является самой приоритетной.

Выступая на конференции CERAWeek в Хьюстоне вице-президент Microsoft Джейсон Зэндер заявил, что компания ведет разработку квантового компьютера, который имеет огромный потенциал и является самым перспективными.

Зэндер на выступлении подчеркнул, что квантовый компьютер позволяет за несколько минут выполнять алгоритмы, на расчеты которых существующим домашним системам потребуется несколько тысяч лет и огромные затраты энергии.

Однако для работы квантовых компьютеров требуются крайне низкие температуры. Как сообщается, даже в космосе этим системам будет тепло.