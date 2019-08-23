Представитель Huawei подтвердил процессор Kirin 990 в Huawei Mate X

Представитель Huawei подтвердил процессор Kirin 990 в Huawei Mate X23.08.2019 21:53
Презентация нового флагманского процессора Kirin 990 состоится в следующем месяце на выставке в Берлине.
Все подробности процессора раскроют именно на презентации. Сегодня представитель Huawei Янминг Ван заявил, что новый чип будет установлен в Huawei Mate X.
Напомним, что Mate X это раскладной смартфон который демонстрировали на MWC 2019 и там его показали с чипом Kirin 980.
Напомним, китайская компания в очередной раз перенесла выход коммерческой версии раскладного смартфоны и теперь его стоит ожидать в ноябре.
Kirin 990 разработан по 7-нанометровому техпроцессу и это будет флагманский процессор 2020 года.
Его будут устанавливать в самые дорогие смартфоны Huawei, к тому же он будет поддерживать 5G.
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