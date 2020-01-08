Amazfit представила защищенные умные часы Amazfit T-Rex

На CES 2020 были представлены новые «умные» часы Amazfit T-Rex. Это устройство разработали для путешественников и людей занимающиеся экстремальными видами спорта.

Новинка прошла 12 испытаний в соответствии с военным стандартом MIL-STD-810G, поэтому часы не боятся ударов и падений.

Также они способны работать при экстремальных температурах и в очень влажной среде. Помимо такой защиты Amazfit T-Rex получили защиту от пыли и влаги по стандарту IP68.

В часах установлен 1,3-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 360х360 пикселей. Сам экран оснащен функцией постоянного включения.

Батарея в Amazfit T-Rex на 390 мАч, а это обеспечивает до 20 дней автономной работы без включенных модулей связи GPS и ГЛОНАСС.

Со смартфоном часы связываются по Bluetooth версии 5.0, причем их можно подключать как к Android, так и iOS устройствам.

Amazfit T-Rex будут предлагаться по цене 140 долларов.

В магазинах часы предложат в пяти цветовых решениях – черный, зеленый, пепельный, хаки и камуфляжный.