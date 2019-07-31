Представили кнопочный защищенный телефон AGM M5 4G

Компания AGM официально рассекретила свой новый телефон, который в продажу поступит 8 августа.

Новинка носит название AGM M5 4G, работает в сетях четвертого поколения и имеет защиту по стандарту IP68.

Этот телефон будет предлагаться для покупки в двух конфигурациях с 512 МБ или 1 ГБ оперативной памяти, а также с 4 или 8 ГБ встроенной. 2,8-дюймовый экран в модели сенсорный, работает она на процессоре Qualcomm 8909 под управлением Android 8.1.

Основная камера в новинке получила модуль на 20 Мп, а фронтальная будет с датчиком на 3 Мп.

Аккумулятор установлен ёмкостью 2 500 мАч и он по заявлению производителя обеспечит 150 часов автономности в режиме ожидания. Оценили AGM M5 4G в 58 долларов.