Предложение Gmail для Android частично получило темную тему

В связи с увеличением OLED экранов и огромному количество просьб от пользователей, разработчики в приложениях стали применять темную тему.

Такое решение не только экономит заряд батареи, конечно если установлен OLED дисплей, но также снижает нагрузку на глаза, особенно в темное время суток.

Некоторые пользователи в Сети стали сообщать, что у них в приложении Gmail для Android появилась темная тема.

Пока такой режим появился у небольшого количества людей. Скорее всего Google начала поэтапно распространять обновление почтового клиента с темной темой.

Отмечается, что темная тема в приложении пока есть только в настройках Gmail, и у некоторых она самопроизвольно может включаться и отключаться, тогда как принудительно включить темный режим пользователи не могут.