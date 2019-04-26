Правительство выделит 28 млрд рублей на создание оборудования для 5G

Правительство выделит 28 млрд рублей на создание оборудования для 5G26.04.2019 16:26
В Минпромторге подготовили проект по созданию оборудования для 5G и IoT, которое должно быть устойчивым к криптоанализу.
На создание отечественного оборудования для мобильной связи в правительстве намерены выделить 28 млрд руб.
Журналистам РБК в министерстве подтвердили информацию о разработке проекта, но его подробности раскрывать не стали.
Известно, что программа будет рассчитана на два этапа, где первый должны реализовать до 2021 года, а второй до 2024 года.
Для разработки оборудования для 5G и IoT привлекут «Ростех», Сколковский институт науки и технологий.
В качестве основного сбыта оборудования определены страны Армения, Узбекистан и Казахстан.
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