Правительство выделит 28 млрд рублей на создание оборудования для 5G

В Минпромторге подготовили проект по созданию оборудования для 5G и IoT, которое должно быть устойчивым к криптоанализу.

На создание отечественного оборудования для мобильной связи в правительстве намерены выделить 28 млрд руб.

Журналистам РБК в министерстве подтвердили информацию о разработке проекта, но его подробности раскрывать не стали.

Известно, что программа будет рассчитана на два этапа, где первый должны реализовать до 2021 года, а второй до 2024 года.

Для разработки оборудования для 5G и IoT привлекут «Ростех», Сколковский институт науки и технологий.

В качестве основного сбыта оборудования определены страны Армения, Узбекистан и Казахстан.