Появился первый рендер недорого Motorola One Macro

О разработке смартфона Motorola One Macro стало известно еще 11 сентября, когда устройство протестировали в бенчмарке Geekbench.

Авторитетный инсайдер Мукул Шарм в своем Twitter аккаунте опубликовал рендеры будущего недорого смартфона.

В аппарате будет установлено четыре датчика основной камеры, но их основные параметры пока неизвестны.

С лицевой стороны фронтальный модуль установили в каплевидный вырез.

Ранее «АСТЕРА» писала, что в Motorola One Macro будет всего 2 ГБ оперативной памяти, а это очень мало для современного смартфона.

В продажу аппарат поступит с операционной системой Android 9 Pie. Что касается производительности, то в Geekbench в одноядерном тесте смартфон заработал 1429 балла, а в многоядерном — 5584 балла.