Появился первый рендер недорого Motorola One Macro

Появился первый рендер недорого Motorola One Macro01.10.2019 13:15
О разработке смартфона Motorola One Macro стало известно еще 11 сентября, когда устройство протестировали в бенчмарке Geekbench.
Авторитетный инсайдер Мукул Шарм в своем Twitter аккаунте опубликовал рендеры будущего недорого смартфона.
В аппарате будет установлено четыре датчика основной камеры, но их основные параметры пока неизвестны.
С лицевой стороны фронтальный модуль установили в каплевидный вырез.
Ранее «АСТЕРА» писала, что в Motorola One Macro будет всего 2 ГБ оперативной памяти, а это очень мало для современного смартфона.
В продажу аппарат поступит с операционной системой Android 9 Pie. Что касается производительности, то в Geekbench в одноядерном тесте смартфон заработал 1429 балла, а в многоядерном — 5584 балла.
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