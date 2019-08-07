Появилось изображение возможно преемника Xiaomi Pocophone F1

Компания Xiaomi запатентовала новый смартфон с несколькими дизайнами, а на основе патентного изображения создали рендерное изображение.

Предполагается, что запатентованный смартфон это преемник Xiaomi Pocophone F1. Если это действительно так, то в новой модели будет врезанная в экран селфи-камера.

К тому же на всех патентных изображениях не зависимо от дизайна задняя панель одинаковая и на ней имеется три модуля основной камеры, а также сканер отпечатков пальцев.

Никаких других новых подробностей о смартфоне пока не приводят