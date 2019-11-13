Появились «живые» фотографии Motorola RAZR с гибким экраном

Федеральная комиссия по связи США на своем сайте опубликовала документацию о новом раскладном смартфоне с гибким экраном, а среди документов были и фото устройства.

Речь идет о Motorola RAZR, который как ожидается, представят 13 ноября. У регулятора были опубликованы снимки смартфона со всех сторон, и на них отчётливо видно, что в аппарате будет второй внешний экран для уведомлений.



Стоит отметить, что несмотря на гибкий экран в смартфоне будет установлено далеко не самое лучшее «железо».

Известно, что аппарат создан на базе процессора Snapdragon 710. В зависимости от конфигурации памяти в устройстве установят 4/64 ГБ и 6/128 ГБ.

Аккумулятор в Motorola RAZR будет по современным меркам очень маленький — 2510 мАч. Ориентировочно Motorola RAZR будет стоить около 100 тыс. рублей.