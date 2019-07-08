Появились живые фото печатных плат для смартфонов iPhone XI

Судя по опубликованным снимкам, следующее поколение смартфонов получит новую печатную плату.

Живые фотографии печатных плат для смартфонов iPhone XI оказались в распоряжении сайта Slashleaks.

Источник сообщает, что для будущих iPhone инженеры компании создали новую печатную плату. Впрочем, это не удивительно, ведь все три смартфона будут работать на новом процессоре Apple A13.

Как уже ранее сообщалось, дизайн устройств существенно не поменяется, а вот основная камера их получит больше модулей.

Так, например, старшие модели будут оснащены тройной камерой на задней панели, а младшая получит два датчика в камере. При этом у всех моделей задняя камера разместится в квадратном блоке.

Все подробности о новинках станут известны в сентябре этого года, когда состоится их официальная презентация.